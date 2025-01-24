Кабмін створив Агенцію національної єдності

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Сьогодні, 24 січня, Кабінет міністрів України схвалив створення Агенції національної єдності. Вона має допомогти взаємодіяти з українцями за кордоном

Про це повідомили в Міністерстві національної єдності.

"Агенція працюватиме в сфері управління Міністерства національної єдності України", — йдеться в повідомленні.

Також у п'ятницю Кабмін ухвалив постанову щодо визначення діяльності та регламентації повноважень Міннац'єдності.

Постанова передбачає:

формування та реалізацію державної політики з питань національної єдності, української самосвідомості, інформаційної політики та стратегічних комунікацій;

забезпечення прав і інтересів українців за кордоном, створення умов для їх повернення або інтеграції в Україні;

координацію з МЗС щодо задоволення культурних, освітніх і мовних потреб українців за кордоном;

сприяння утвердженню національної та громадянської ідентичності України.

"Ухвалення урядом Положення про Міністерство національної єдності України — це важливий етап у діяльності відомства, який відкриває нові можливості для ефективної роботи з нашими громадянами. Це дасть змогу більш системно опікуватися питаннями інтеграції, соціальної адаптації, збереження національної ідентичності українців, які були змушені тимчасово залишити домівки", — заявив Віцепрем’єр-міністр України — Міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

Нардеп Олексій Гончаренко вважає, що "це все якийсь цирк".

Нагадаємо, Верховна Рада 3 грудня призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності України. Нове Міністерство, яке очолив Чернишов, не будуть створювати, воно з’явиться шляхом реорганізації Мінреінтеграції.