Кабмін створив Агенцію національної єдності
Сьогодні, 24 січня, Кабінет міністрів України схвалив створення Агенції національної єдності. Вона має допомогти взаємодіяти з українцями за кордоном
Про це повідомили в Міністерстві національної єдності.
"Агенція працюватиме в сфері управління Міністерства національної єдності України", — йдеться в повідомленні.
Також у п'ятницю Кабмін ухвалив постанову щодо визначення діяльності та регламентації повноважень Міннац'єдності.
Постанова передбачає:
- формування та реалізацію державної політики з питань національної єдності, української самосвідомості, інформаційної політики та стратегічних комунікацій;
- забезпечення прав і інтересів українців за кордоном, створення умов для їх повернення або інтеграції в Україні;
- координацію з МЗС щодо задоволення культурних, освітніх і мовних потреб українців за кордоном;
- сприяння утвердженню національної та громадянської ідентичності України.
"Ухвалення урядом Положення про Міністерство національної єдності України — це важливий етап у діяльності відомства, який відкриває нові можливості для ефективної роботи з нашими громадянами. Це дасть змогу більш системно опікуватися питаннями інтеграції, соціальної адаптації, збереження національної ідентичності українців, які були змушені тимчасово залишити домівки", — заявив Віцепрем’єр-міністр України — Міністр національної єдності України Олексій Чернишов.
Нардеп Олексій Гончаренко вважає, що "це все якийсь цирк".
Нагадаємо, Верховна Рада 3 грудня призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності України. Нове Міністерство, яке очолив Чернишов, не будуть створювати, воно з’явиться шляхом реорганізації Мінреінтеграції.