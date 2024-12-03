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Про це повідомив депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, інформує RegioNews.

"Олексій Чернишов запропонований Премʼєр-міністром на посаду міністра в новому Міністерстві єдності українців. До того ж він стане і Віце-премʼєр міністром України", – йдеться у повідомленні.

Депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко також повідомив, що має інформацію, що Олексія Чернишова провладна фракція "Слуга народу" пропонує призначити віце-премʼром – міністром національної єдності України.

Нагадаємо, раніше "Українська правда" опублікувала розслідування, у якому оприлюднила докази того, що НАБУ отримало ухвалу на обшук у керівника НАК "Нафтогаз України" та колишнього міністра розвитку громад і території Олексія Чернишова, але детективи його не провели на прохання директора НАБУ Семена Кривоноса.

Також раніше повідомлялося, що НАБУ провело низку обшуків у чиновників, яких пов'язують з нинішнім очільником НАК "Нафтогазу" Олексієм Чернишовим, у справі про корупцію у Мінрегіоні. Зокрема, слідчі дії проводилися у члена правління НАК "Нафтогаз України" Василя Володіна та директора з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максима Горбатюка.