Олексій Чернишов може очолити нове Міністерство єдності українців
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пропонує Верховній Раді призначити голову правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова міністром нового Міністерства єдності українців
Про це повідомив депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, інформує RegioNews.
"Олексій Чернишов запропонований Премʼєр-міністром на посаду міністра в новому Міністерстві єдності українців. До того ж він стане і Віце-премʼєр міністром України", – йдеться у повідомленні.
Депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко також повідомив, що має інформацію, що Олексія Чернишова провладна фракція "Слуга народу" пропонує призначити віце-премʼром – міністром національної єдності України.
Нагадаємо, раніше "Українська правда" опублікувала розслідування, у якому оприлюднила докази того, що НАБУ отримало ухвалу на обшук у керівника НАК "Нафтогаз України" та колишнього міністра розвитку громад і території Олексія Чернишова, але детективи його не провели на прохання директора НАБУ Семена Кривоноса.
Також раніше повідомлялося, що НАБУ провело низку обшуків у чиновників, яких пов'язують з нинішнім очільником НАК "Нафтогазу" Олексієм Чернишовим, у справі про корупцію у Мінрегіоні. Зокрема, слідчі дії проводилися у члена правління НАК "Нафтогаз України" Василя Володіна та директора з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максима Горбатюка.