У застосунку "Приват24" стався масштабний збій
У вівторок, 25 лютого, у роботі "Приватбанку" стався масштабний збій
Про це повідомляє RegioNews.
"Помилка виконання операції. Будь ласка, повторіть пізніше", — таке сповіщення отримують користувачі застосунку "Приват24".
Нагадаємо, днями у роботі застосунку "Резерв+" стався збій.
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