У роботі застосунку "Резерв+" стався збій, – Міноборони

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Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр Міноборони.

Фіксується нестабільний доступ застосунку до системи Трембіта, яка забезпечує взаємодію між державними реєстрами. Це може впливати на оновлення документів в "Резерв+".

"Усі раніше видані документи залишаються дійсними. Рекомендуємо зберегти pdf-версію електронного військового на смартфоні. Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку. Взаємодія буде відновлена найближчим часом", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стали відомі п'ять найпопулярніших напрямів вакансій у мобільному застосунку "Резерв+".