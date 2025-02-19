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Про це повідомляє Радіо Свобода, передає RegioNews.

Після того, як Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів", канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав заяву американського лідера "неправильною і небезпечною". Він підкреслив, що неправильно заперечувати демократичну легітимність президента Зеленського.

"Те, що належні вибори не можуть бути проведені під час війни, відповідає вимогам української Конституції та виборчого законодавства", - зазначив Олаф Шольц.

Цю ж думку поділяє прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Він підкреслив, що Володимир Зеленський обраний демократичним шляхом.

"Я думаю, що ніхто не хоче виборів більше, ніж Україна, тому що вибори означатимуть, що в Україні є мир і що вони можуть знову керувати своєю країною", - зазначив він.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський у своєму зверненні 19 лютого зауважив, що нашою метою є мир, і це мета спільна з нашими партнерами. Український лідер підкреслив, що це повинен бути надійний мир, щоб Росія більше не змогла прийти в Україну ще раз. І це, зауважив Зеленський, нормальне бажання кожної нації - мати майбутнє.