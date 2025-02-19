У ЄС стали на бік Зеленського після скандальних заяв Трампа
Лідери Німеччини та Швеції прокоментували заяви Трампа про Володимира Зеленського. Європейські лідери розкритикували слова президента США
Про це повідомляє Радіо Свобода, передає RegioNews.
Після того, як Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів", канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав заяву американського лідера "неправильною і небезпечною". Він підкреслив, що неправильно заперечувати демократичну легітимність президента Зеленського.
"Те, що належні вибори не можуть бути проведені під час війни, відповідає вимогам української Конституції та виборчого законодавства", - зазначив Олаф Шольц.
Цю ж думку поділяє прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Він підкреслив, що Володимир Зеленський обраний демократичним шляхом.
"Я думаю, що ніхто не хоче виборів більше, ніж Україна, тому що вибори означатимуть, що в Україні є мир і що вони можуть знову керувати своєю країною", - зазначив він.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський у своєму зверненні 19 лютого зауважив, що нашою метою є мир, і це мета спільна з нашими партнерами. Український лідер підкреслив, що це повинен бути надійний мир, щоб Росія більше не змогла прийти в Україну ще раз. І це, зауважив Зеленський, нормальне бажання кожної нації - мати майбутнє.