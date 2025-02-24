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24 февраля 2025, 16:37

Швеция предоставит помощь для усиления украинского ПВО

24 февраля 2025, 16:37
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Иллюстративное фото
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Премьер-министр Швеции 24 февраля прибыл с визитом в Киев. Он объявил о новом пакете помощи для Украины

Об этом сообщил глава правительства Швеции Ульф Кристерссон, передает RegioNews.

По его словам, Швеция объявляет о новом пакете помощи. Это 100 миллионов евро в поддержку противовоздушной обороны Украины.

"Я сегодня в Киеве. Последние три года украинский народ борется за свободу и безопасность - свою и нашу. Сегодня мы объявляем 100 миллионов евро в поддержку противовоздушной обороны Украины. Укрепление возможности Украины защищаться от российской агрессии также повышает нашу безопасность", - написал он в соцсети.

Напомним, что Британия анонсировала рекордную помощь Украине. Страна окажет помощь в размере 4,5 миллиарда стерлингов (это около 5,59 миллиарда долларов). Также Великобритания вводит новый крупнейший пакет санкций против РФ. Ожидается, что также на встрече стран "Большой семерки" будут обсуждаться снижение цен на нефть, что также "ударит" по РФ.

Швеция ПВО помощь
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