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24 февраля 2025, 16:53

Украина вернула из России более тысячи депортированных детей

24 февраля 2025, 16:53
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фото: svidomi.in.ua
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Украине удалось вернуть 1 223 ребенка из почти 20 000 детей, депортированных или незаконно перемещенных Россией

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович, передает RegioNews.

По ее словам, реальное количество похищенных детей может быть значительно больше. Поскольку Россия скрывает информацию и блокирует гуманитарный доступ.

Кроме возвращения похищенных детей, очень важно создать для них безопасную среду и дать возможность расти в семье.

"Мы уже разработали механизм реинтеграции, где все службы работают вместе. Дети возвращаются к родным или находят новую семью из-за усыновления или патронат. В прошлом году 1268 детей получили новых родителей - это рекорд за пять лет, что доказывает: система работает, а все больше семей готовы принять ребенка", - рассказала Жолнович.

Также Украина усиливает поддержку больших приемных семей. В прошлом году для них закупили 57 домов. В этом году вместе с инициативой "Адрес детства" первой леди Елены Зеленской эта программа продолжается.

Кроме того, в прошлом году было создано 187 новых патронатных семей, всего их уже 446.

Напомним, в 2024 году на подконтрольную Украине территорию вернули 449 детей .

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Россия активно препятствует возвращению украинцев с временно оккупированных территорий, создавая максимальные трудности гуманитарной эвакуации.

дети оккупация депортация патронатная семья Оксана Жолнович
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