Сообщники РФ в войне могут заработать деньги, но никогда не получат уважения, – Зеленский

фото: скриншот с видео пресс-конференции

После трех лет после начала полномасштабного российского вторжения, Украина продолжает борьбу за мир и независимость

Об этом глава государства отметил сегодня во время выступления на саммите "Поддерживай Украину", передает RegioNews .

"Украина жива, борется. И в нашем государстве друзей в мире больше, чем когда-либо. Никто в мире не верит российской лжи о нашем государстве, наших людях. И даже те, кто, к сожалению, стал сообщником России в войне, кто лжет вместе с ней. Все они понимают кого и в чем они поддерживают. получат уважение", – заявил Зеленский.

По его словам, Украина уже имеет 28 двусторонних сделок безопасности с партнерами. На их основе следует создать систему гарантий безопасности для мира в Украине и всей Европе.

Напомним, в Киев съехались мировые лидеры и руководство ЕС.

24 февраля в Киеве проходит саммит "Поддерживай Украину". В нем принимают участие представители стран-партнеров и руководства Евросоюза.

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