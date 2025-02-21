Келлог прокоментував свою розмову із Зеленським

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Спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві відбулись «широкі й позитивні» дискусії

Про це він написав у соцмережі Х, передає RegioNews.

"Довгий і насичений день з вищим керівництвом України. Широкі та позитивні дискусії з Володимиром Зеленським", - зазначив він.

A long and intense day with the senior leadership of Ukraine. Extensive and positive discussions with @ZelenskyyUa, the embattled and courageous leader of a nation at war and his talented national security team. https://t.co/kLu9roZ5z1 — Keith Kellogg (@generalkellogg) February 21, 2025

Келлог також назвав Зеленського відважним лідером воюючої країни, а членів його команди з національної безпеки "талановитими".

Нагадаємо, деякі ЗМІ повідомляють, що дипломати РФ і США вже зустрічались таємно в Швейцарії.