Завдав державі мільярдні збитки та втік за кордон: ексголові "Оператор ГТС" оголосили підозру

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Правоохоронці повідомили про підозру ексголові "Оператор ГТС", який завдав понад 18 млрд збитків держбюджету та на підставі фіктивного відрядження втік за кордон

Про повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

Зазначається, що в 2021 році компанія-монополіст, яка транспортує природній газ споживачам України та країнам Європейського союзу, під керівництвом посадовця отримала 20 млрд грн чистого прибутку, 90% з яких мала сплатити до держбюджету у якості дивідендів.

Підозрюваний вирішив не розподіляти доходи та не спрямовувати кошти товариства у бюджет країни. Відтак державі було завдано матеріальних збитків на суму понад 18 млрд грн.

Після того як у вересні 2022 року наглядова рада товариства звільнила чиновника через незадовільну роботу стратегічного підприємства, він вніс недостовірні дані до наказу нібито про своє службове відрядження до Відня та виїхав за кордон.

За вчинене підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Правоохоронці не озвучували ім'я фігуранта справи. Але найімовірніше йдеться про Сергія Макогона. Він очолював Оператора ГТС з моменту його створення у 2019 році до вересня 2022 року.

Як відомо, 19 вересня 2022 року Сергія Макогона було звільнено з генерального директора компанії "Оператор ГТС України".

Нагадаємо, у столиці судитимуть посадовців ДСНС, викритих на оборудках із закупівлями та списанням техніки.