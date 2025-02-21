Нанес государству миллиардный ущерб и скрылся за границу: эксголове "Оператор ГТС" объявили подозрение

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Правоохранители сообщили о подозрении эксголове "Оператор ГТС", который нанес более 18 млрд убытков госбюджета и на основании фиктивной командировки скрылся за границу

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

Отмечается, что в 2021 году компания-монополист, транспортирующая природный газ потребителям Украины и странам Европейского союза, под руководством чиновника получила 20 млрд грн чистой прибыли, 90% из которых должна была уплатить в госбюджет в качестве дивидендов.

Подозреваемый решил не распределять доходы и не направлять средства общества в бюджет страны. Следовательно, государству был нанесен материальный ущерб на сумму более 18 млрд грн.

После того как в сентябре 2022 года наблюдательный совет общества уволил чиновника из-за неудовлетворительной работы стратегического предприятия, он внес недостоверные данные в приказ якобы о своей служебной командировке в Вену и уехал за границу.

За совершенное подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Правоохранители не озвучивали имени фигуранта дела. Но вероятнее всего речь идет о Сергее Макогоне. Он возглавлял Оператора ГТС с момента его создания в 2019 году по сентябрь 2022 года.

Как известно, 19 сентября 2022 года Сергей Макогон был уволен с генерального директора компании "Оператор ГТС Украины".

Напомним, в столице будут судить чиновников ГСЧС, разоблаченных на сделках с закупками и списанием техники.