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СБУ фіксує значну активізацію російських спецслужб та попереджає про нові спроби спецслужб РФ розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні через інформаційні диверсії

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначають у спецслужбі, за останній час значно зросла кількість інформаційних диверсій, спрямованих на розкол суспільства і штучне поширення протестних настроїв.

"Для провокацій російські спецслужби задіяли весь потенціал своїх ботоферм і масово застосовують підконтрольні групи та фейкові акаунти в популярних месенджерах і соцмережах, найактивніше - в ТікТок та Телеграм", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що у деструктивному контенті ворог поширює фейкову інформацію про нібито розповсюдження протестних настроїв серед українців і вуличні заворушення у різних регіонах нашої держави. Також, за даними СБУ, росіяни закликають громадян до масових акцій задля порушення громадського порядку та конституційного ладу, пропонують кошти за участь в мітингах.

СБУ закликала громадян бути пильними та не реагувати на ворожі провокації. Водночас у спецслужбі нагадали, що дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади караються позбавлення волі на термін до 10 років.

Нагадаємо, раніше у ГУР заявив, що кремлівські пропагандисти, спецслужби РФ посилюють інформаційний тиск на Україну та її партнерів, прагнучи посіяти зневіру серед українців, підірвати міжнародну підтримку та створити ілюзію власної "перемоги" у війні. Окупанти готуються заявити, що "перемогли Україну та все НАТО".