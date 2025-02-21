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Правоохоронці затримали ще чотирьох підпалювачів, які на замовлення ФСБ діяли у Київській та Волинській областях

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Пріоритетними цілями ворога були адмінбудівлі держустанов та помешкання сімей українських військових. Для виконання ворожих завдань рашисти дистанційно завербували місцевих жителів, які шукали "легкі гроші" на телеграм-каналах.

Так, на Київщині затримали трьох мешканців Обухівського району віком 17 та 19 років, які підпалили будівлю однієї з місцевих сільрад на Фастівщині. Для вчинення злочинів фігуранти розбили вікно в установі, а потім вилили всередину приміщення легкозаймисту суміш і підпалили.

На Волині затримали ще одного фігуранта. Ним виявився 38-річний місцевий житель, який раніше відбував тюремний строк за наркозлочини, а після "відсидки" пішов на співпрацю з ФСБ.

За вказівкою окупантів рецидивіст підпалював вхідні двері квартир, де проживають українські військовослужбовці.

Наступним його завданням було вчинення диверсій на об’єктах мобільного зв’язку поблизу Луцька.

Правоохоронці затримали фігуранта на спробі підпалу технологічного обладнання стільникової вежі в районі обласного центру.

Під час обшуків у затриманих виявили засоби підпалу та мобільні телефони із доказами підривної діяльності в інтересах РФ.

Фігурантам оголосили підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала чотирьох російських агентів, які на замовлення РФ готували теракт у Миколаєві 14 лютого. Ними виявилися неповнолітні хлопці. Їм загрожує довічне позбавлення волі.