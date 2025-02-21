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21 февраля 2025, 13:18

СБУ предупредила об активизации информационных диверсий РФ: что задумал враг

21 февраля 2025, 13:18
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фото: СБУ
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СБУ фиксирует значительную активизацию российских спецслужб и предупреждает о новых попытках спецслужб РФ расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине из-за информационных диверсий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечают в спецслужбе, в последнее время значительно возросло количество информационных диверсий, направленных на раскол общества и искусственное распространение протестных настроений.

"Для провокаций российские спецслужбы задействовали весь потенциал своих ботоферм и массово применяют подконтрольные группы и фейковые аккаунты в популярных мессенджерах и соцсетях, самое активное – в ТикТок и Телеграмм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в деструктивном контенте враг распространяет фейковую информацию о якобы распространении протестных настроений среди украинцев и уличных беспорядков в разных регионах нашего государства. Также, по данным СБУ, россияне призывают граждан к массовым акциям для нарушения общественного порядка и конституционного строя, предлагают средства за участие в митингах.

СБУ призвала граждан быть бдительными и не реагировать на враждебные провокации. В то же время в спецслужбе напомнили, что действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти наказываются лишением свободы на срок до 10 лет.

Напомним, ранее в ГУР заявил, что кремлевские пропагандисты, спецслужбы РФ усиливают информационное давление на Украину и ее партнеров, стремясь посеять уныние среди украинцев, взорвать международную поддержку и создать иллюзию собственной "победы" в войне. Оккупанты готовятся заявить, что "победили Украину и все НАТО".

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