На Сумщині зенітники знищили 7 російських "шахедів"
Вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку російських ударних безпілотників типу "Shahed". Захисники неба результативно відпрацювали по ворожих БпЛА
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.
"Сьогодні, 21 лютого у небі над Сумщиною наші зенітники збили 7 ворожих БпЛА типу "Шахед", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з початку 2025 року підрозділи ППО приземлили в регіоні 467 російських безпілотників, які несли смерть та руйнування.
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