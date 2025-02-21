Ночная атака дронов: ПВО сбила более 80 "шахедов" и БпЛА-имитаторов

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на пятницу, 21 февраля, российская армия выпустила по Украине 160 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 87 дронов, еще 70 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты запустили ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы из направлений - Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово - РФ.

Также известно, что произошел пуск двух баллистических ракет "Искандер-М/KN-23" по Одесской области из Крыма.

"По состоянию на 08.00 подтверждены сбития 87-ми ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях. 70 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Одесская, Киевская, Полтавская и Харьковская области.

Напомним, ночью в Сумской области зенитчики сбили семь российских "шахедов".