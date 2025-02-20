У партії Порошенка закликали Зеленського не балотуватися на майбутніх виборах після критики Трампа
Народний депутат України (Європейська солідарність) Олексій Гончаренко вважає, що чинний президент України Володимир Зеленський не повинен балотуватися на майбутніх виборах
Як передає RegioNews, про це він повідомив у своєму Телеграмі.
На думку Гончаренка, Володимир Зеленський має сказати, що не висуватиме свою кандидатуру на пост глави держави, аби США більше не повторювали тези щодо виборів.
Як відомо, 18 лютого, президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Також він назвав Зеленського "диктатором".
Нагадаємо, Трамп заявив, що Зеленський хоче грошей і нічого не зробив для завершення війни.
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