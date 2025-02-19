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19 лютого 2025, 15:21

У МОЗ розповіли умови мобілізації розброньованих медиків

19 лютого 2025, 15:21
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ілюстративне фото з відкритих джерел
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Розброньованих медиків призиватимуть до війська за контрактом на один рік і проходитимуть службу тільки на медичних посадах

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

"Людина розуміє, що вона призивається, відслужить медиком один рік. Тут виключно на медичну посаду. Її не можуть перевести, тільки добровільна згода, якщо він захоче бути стрільцем", – сказав Ляшко.

Розбронювання медиків проводитиметься з урахуванням актуальної ситуації у регіоні, щоб не зменшити надання медичних послуг.

"Ми кожного місяця оновлюватимемо списки і дивитимемося, що відбувається. Наша ключова задача, щоб вузкоспеціалізовані і висококваліфіковані кадри потрапляли туди, де вони потрібні. Ми не хотіли б, щоб кардіохірурги та таракальні хірурги потрапляли у медичні батальйони, бо вони потрібні там, де будуть оперувати, рятувати життя", - уточнив очільник МОЗ.

Як зазначив чиновник, приватні медичні установи працюють за іншою моделлю.

"Якщо вони хочуть більше, ніж 50%, то вони повинні подати належне обґрунтування. І тоді у кожному конкретному випадку ми розглядається комісійно, чи варто їм давати більший відсоток бронювання понад 50%, які зазначено нормативами", - пояснив Ляшко

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я разом із Міноборони та Медичними силами ЗСУ узгоджують механізм розбронювання медиків для потреб ЗСУ.

Раніше ми повідомляли, що в додатку"Резерв+" запрацювало автоматичне продовження відстрочок від мобілізації для осіб з інвалідністю та людей, які ще навчаються.

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