В Івано-Франківській області заклади переводять на дистанційне навчання: названа причина

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На Прикарпатті заклади середньої та передвищої освіти через ріст захворювання на грип та ГРВІ переходять на дистанційне навчання

Як передає RegioNews, про це у Телеграмі повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

"Заклади загальної, передвищої освіти Прикарпаття переходять на дистанційну форму навчання через різке зростання захворюваності на ГРВІ та грип. Таке рішення сьогодні схвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

З її слів, обмежувальні заходи триватимуть з 19 лютого до 4 березня.

"Керівникам вищих навчальних закладів - врахувати епідеміологічну ситуацію на початку навчального процесу та при необхідності запровадити дистанційну форму навчання", - додала Онищук.

Нагадаємо, у столичних школах можуть запровадити карантин. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.