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19 февраля 2025, 15:06

Зеленский пообещал обнародовать рейтинг доверия украинцев к нему и лидерам других стран

19 февраля 2025, 15:06
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фото из открытых источников
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Владимир Зеленский пообещал, что в ближайшее время обнародует социологические данные о доверии граждан Украины к политическим лидерам разных стран

Об этом глава государства заявил во время общения с представителями СМИ, передает RegioNews .

Зеленский заявил, что публично покажет данные социологических опросов о доверии украинцев к нему. А также к президенту США Дональда Трампа, премьер-министру Польши Дональду Туску, президенту Турции Реджепу Эрдогану и другим руководителям стран-партнеров Украины.

По его словам, это произойдет "в ближайшие неделю-две".

Напомним, Зеленский назвал дезинформацией заявление Дональда Трампа о падении своего рейтинга до 4%. По мнению украинского президента, Трамп "живет в дезинформационном пространстве".

По данным Киевского международного института социологии, Зеленскому доверяют 57% украинцев, а не доверяют 37%.

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