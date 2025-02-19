Зеленский пообещал обнародовать рейтинг доверия украинцев к нему и лидерам других стран
Владимир Зеленский пообещал, что в ближайшее время обнародует социологические данные о доверии граждан Украины к политическим лидерам разных стран
Об этом глава государства заявил во время общения с представителями СМИ, передает RegioNews .
Зеленский заявил, что публично покажет данные социологических опросов о доверии украинцев к нему. А также к президенту США Дональда Трампа, премьер-министру Польши Дональду Туску, президенту Турции Реджепу Эрдогану и другим руководителям стран-партнеров Украины.
По его словам, это произойдет "в ближайшие неделю-две".
Напомним, Зеленский назвал дезинформацией заявление Дональда Трампа о падении своего рейтинга до 4%. По мнению украинского президента, Трамп "живет в дезинформационном пространстве".
По данным Киевского международного института социологии, Зеленскому доверяют 57% украинцев, а не доверяют 37%.