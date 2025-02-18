Екс-міністр Кулеба розповів, чи вірить у швидкий мир

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Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався з журналістами і поділився власною думкою щодо подій, які розвиваються навколо нашої країни

Як передає RegioNews, про це він повідомив в інтерв’ю BBC.

За словами українського дипломата, наразі коректніше говорити про припинення вогню — це фаза, яка передує перемир'ю. Зараз, якщо послухати американців, то вони говорять саме про це.

"До перемир'я нам ще, як кажуть, як до Парижа рачки. А мир зараз взагалі навіть не проглядається на горизонті з однієї простої причини, бо Путін досі вірить, що він усіх переграє", — зазначив Кулеба.

Він зауважив, що якщо у січні 2023-го ще було модно говорити про українську перемогу, то зараз, на жаль, це слово зникло із політичних словників.

Нагадаємо, Зеленський заявив про можливий "афганський сценарій для України".