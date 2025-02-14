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14 лютого 2025, 03:51

"Таких, хто в 1000 разів гірший за Потапа": відома українська акторка розкритикувала тих, хто гейтить репера за інтерв'ю Дудю

14 лютого 2025, 03:51
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Фото: YouTube
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Відома українська акторка Дар'я Малахова вважає, що реакція українців на інтерв'ю Потапа російському журналісту Дудю показує, яке наше суспільство зараз. Вона зазначила, що варто займатися речами важливішими за гейт

Про це Дар’я Малахова написала на своїй сторінці в соцмережі, повідомляє RegioNews.

Акторка підкреслила, що не розуміє, чому українці так емоційно відреагували на інтерв’ю Потапа російському журналісту Дудю. Дар’я Малахова зазначила, що Потапа, на її думку, критикують ті громадяни, які в 1000 разів гірші за нього. Акторка написала про те, що майже в кожного є друг або родич, який боїться ТЦК, а також про те, що багато чоловіків хоче виїхати з країни, але не може. Чимало громадян ухиляється від військової служби, проте звинувачення – летять у Потапа.

"Бійтеся не тих, хто швидко не перевзувся і не став головним популістом, а тих, хто з легкістю це зробить знову і знову. А ви будете, як завжди, відволікатись на абсолютно неважливі речі, які від вас абсолютно не залежать. Витрачаючи час на це — ви втрачаєте його і не займаєтесь важливим. Може тому і хейтите. Це ваш внесок. А Тіна Кароль і Потап якось розберуться. Повірте", - пише акторка.

Нагадаємо, раніше інтерв’ю Потапа російському журналісту Юрію Дудю розкритикував ведучий Анатолій Анатоліч. Він заявив, що репер кілька разів брехав або не давав конкретики: наприклад, не було точної відповіді про "заочну службу в ТРО", а також про виїзди за кордон. Крім того, на думку Анатоліча, Потап знаходиться поза контекстом того, що дійсно відбувається в Україні, бо сам тут не живе.

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