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Валерій Жидков після тривалого проживання в Україні отримав українське громадянство і публічно говорив про російську агресію. Проте згодом він кудись зник. Його колега Євген Кошовий розповів, що сталося

Про це Євген Кошовий розповів у коментарі програмі "Ранок у Великому місті", передає RegioNews.

Художній керівник студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів, що під час війни він дізнався про те, що Валерій Жидков виїхав за кордон. Проте в яку саме країну поїхав гуморист - Кошовий вирішив не уточнювати. Рішення колеги Кошовий не став надто жорстко критикувати, проте розцінив це як не дуже сміливу позицію.

"Він не працює. Він поїхав. Не знаю, чи можна це назвати по-англійськи або ні... Я коли дізнався, що він пішов, то для мене це було несподівано. Мені сказали, що Валєра поїхав. Поїхав, та й поїхав. Значить отакий ти сильний чувак, бл*дь", - сказав Євген Кошовий.

Довідка. Валерій Жидков ("Тамбовський вовк") родом з Росії. Проте в Україні він прожив понад 20 років. Він працював сценаристом у студії "Квартал 95". У певний період він був ведучим гумористичної програми з Володимиром Зеленським, який згодом став президентом України. Тривалий час він жив в Україні з посвідкою на проживання. Проте після повномасштабного вторгнення він став громадянином України.