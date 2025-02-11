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11 лютого 2025, 22:19

Анімаційний фільм "Я померла в Ірпені" отримав нагороду на престижному фестивалі у Франції

11 лютого 2025, 22:19
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Анімаційний фільм «Я померла в Ірпені» (I Died in Irpin) режисерки Анастасії Фалілеєвої здобув нагороду на Міжнародному фестивалі короткометражного кіно у Клермон-Феррані у Франції.

Про це йдеться на сайті фестивалю, передає RegioNews.

Стрічка отримала перемогу в категорії "Найкраща міжнародна анімація 2025 року".

У фільмі Анастасія Фалілеєва розповідає, як у ранок повномасштабного вторгнення з хлопцем поїхала до Ірпеня, аби бути разом з його батьками.

В Україні стрічка здобула гран-прі фестивалю анімації LINOLEUM, Kyiv international short film festival (KISFF) та нагороду національної премії кінокритиків "Кіноколо 2024".

Міжнародний фестиваль короткометражного кіно у Клермон-Феррані — один із найпрестижніших кінофестивалів короткометражного кіно у світі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фільм про харківських митців отримав престижну американську кінонагороду, премію гільдії режисерів США (DGA Awards) у номінації "Документальне кіно" за видатні режисерські досягнення у 2024 році. Йдеться про фільм "Порцелянова війна".

Також повідомлялося, що режисер Василь Київський презентував офіційний трейлер нового документального фільму "Без права на помилку". У стрічці розповідається про вибухотехніків та їх роботу на лінії фронту.

кіно Ірпінь фільм фестиваль
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