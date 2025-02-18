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18 февраля 2025, 18:41

Актер Александр Рудинский рассказал, кто из голливудских звезд на премии BAFTA спрашивал его об Украине

18 февраля 2025, 18:41
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Фото: YouTube
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Актер Александр Рудинский присутствовал на престижной кинопремии, где фильм о войне в Украине получил награду. Исполнитель главной роли рассказал, кто из звезд кино поддержал наше государство

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Александра Рудинского, на всех интервью за границей его расспрашивали об Украине. В частности, журналисты из других стран любят спрашивать о прогнозах: например, как изменилась жизнь в Киеве, сейчас происходят политические "игры" и т.д.

При этом украинский актер рассказал, что к нему лично подходила звезда "Титаника" Кейт Уинслет. Она призналась, что очень тронута происходящим в Украине. По словам Рудинского, с ее стороны это было очень искренне. Он отметил, что было видно, что этому человеку действительно не безразлично, что происходит в нашем государстве.

Напомним, что 16 февраля прошла церемония награждения BAFTA, где фильм о войне в Украине получил награду. Лента основана на реальных событиях: это история 18-летнего Ивана, живущего на востоке Украины, и впоследствии вынужден был взять в руки оружие, чтобы защищать своих родных. Роль Ивана исполнил украинский актер Александр Рудинский.

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