Українка намагалася вивезти за кордон старовинні друковані видання

фото: Західне регіональне управління ДПС

На кордоні з Угорщиною в автівці літньої українки виявили антикварне кухонне начиння та старовинні друковані видання

Про це повідомило Західне регіональне управління ДПС, передає RegioNews.

У пункті пропуску "Тиса" прикордонники завадили спробі незаконного переміщення через державний кордон друкованих видань та кухонного начиння, які, ймовірно, складають культурну та історичну цінність.

Їх знайшли у речах 65-річної громадянки України, яка прямувала на виїзд з України власним автомобілем.

Під час перевірки багажника оглядова група виявила ньому книги 1887 і 1937 року видання, підписку журналів за 1911 рік та самовар, датований 1898 роком.

Книги, журнали та самовар було вилучено у встановленому законодавством порядку співробітниками митниці.

Історичну та культурну цінність предметів встановить експертиза.

Нагадаємо, столичні митники виявили вантаж із нібито дешевими китайськими оправами для окулярів. Однак з'ясувалося, що оправи італійські і їхня вартість становить приблизно 1,2 млн грн.