В Україні побудують 17 нових пунктів пропуску на кордонах
До 2030 року Україна планує оновити на кордоні 29 пунктів пропуску та збудувати 17 нових
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.
За його словами, в країні створять єдиний логістичний простір, щоб люди, товари та послуги швидко й без перепон переміщувалися в обидва боки від кордону.
Про які саме області йде мова поки не уточнюється.
Крім того, уряд хоче реалізувати такі заходи для покращення перетину кордону:
- "Транспортний безвіз" із ЄС, завдяки якому українським перевізникам більше не потрібні окремі дозволи. Минулого року автомобільним транспортом Україна експортувала товарів на 14,7 млрд доларів, що на 5% більше, ніж у 2023 році.
- Запуск спільного митного та прикордонного контролю на кордонах з ЄС. Кабмін розраховує, що цього року запуститься пілотний проєкт на українсько-польському кордоні.
- Система "єЧерга", яка працює на 28-ми пунктах пропуску. Загалом від старту єЧерги зафіксовано майже 1,7 млн перетинів кордону за допомогою цього сервісу.
- Український морський коридор. За півтора року його роботи транспортували вже більше 100 млн тонн вантажів до 53-х країн світу.
Нагадаємо, на Львівщині прикордонники викрили канал незаконного збуту електронних сигарет.
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