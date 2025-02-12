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12 лютого 2025, 14:03

В Україні побудують 17 нових пунктів пропуску на кордонах

12 лютого 2025, 14:03
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фото: ДПСУ
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До 2030 року Україна планує оновити на кордоні 29 пунктів пропуску та збудувати 17 нових

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, в країні створять єдиний логістичний простір, щоб люди, товари та послуги швидко й без перепон переміщувалися в обидва боки від кордону.

Про які саме області йде мова поки не уточнюється.

Крім того, уряд хоче реалізувати такі заходи для покращення перетину кордону:

  1. "Транспортний безвіз" із ЄС, завдяки якому українським перевізникам більше не потрібні окремі дозволи. Минулого року автомобільним транспортом Україна експортувала товарів на 14,7 млрд доларів, що на 5% більше, ніж у 2023 році.
  2. Запуск спільного митного та прикордонного контролю на кордонах з ЄС. Кабмін розраховує, що цього року запуститься пілотний проєкт на українсько-польському кордоні.
  3. Система "єЧерга", яка працює на 28-ми пунктах пропуску. Загалом від старту єЧерги зафіксовано майже 1,7 млн перетинів кордону за допомогою цього сервісу.
  4. Український морський коридор. За півтора року його роботи транспортували вже більше 100 млн тонн вантажів до 53-х країн світу.

Нагадаємо, на Львівщині прикордонники викрили канал незаконного збуту електронних сигарет.

Пункти пропуску Деніс Шмигаль кордон транспорт безвіз
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