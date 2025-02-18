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18 февраля 2025, 10:37

Украинка пыталась вывезти за границу старинные печатные издания

18 февраля 2025, 10:37
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фото: Западное региональное управление ГПС
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На границе с Венгрией в автомобиле пожилой украинки обнаружили антикварную кухонную утварь и старинные печатные издания

Об этом сообщило Западное региональное управление ГПС, передает RegioNews.

В пункте пропуска "Тиса" пограничники помешали попытке незаконного перемещения через государственную границу печатных изданий и кухонной утвари, которые, вероятно, составляют культурную и историческую ценность.

Их нашли в вещах 65-летней гражданки Украины, направлявшейся на выезд из Украины собственным автомобилем.

В ходе проверки багажника обзорная группа обнаружила на нем книги 1887 и 1937 года издания, подписку журналов за 1911 год и самовар, датированный 1898 годом.

Книги, журналы и самовар были изъяты в установленном законодательством порядке сотрудниками таможни.

Историческую и культурную ценность предметов установит экспертиза.

Напомним, столичные таможенники обнаружили груз с якобы дешевыми китайскими оправами для очков. Однако выяснилось, что итальянские оправы и их стоимость составляет примерно 1,2 млн грн.

историческая ценность антиквариат книги Пункты пропуска Венгрия таможня самовар
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