Иллюстративное фото

По данным СМИ, партнеры уже начинают планировать возможную отправку военных в Украину. Контингент будет размещен на линии столкновения на случай, если РФ снова будет наступать

Об этом сообщает The Washington Post, передает RegioNews.

По информации издания, партнеры разрабатывают стратегию по отправке войск в Украину в рамках соглашения о прекращении огня. Несмотря на то, что США исключают возможность введения американского контингента в Украину, команда Трампа не исключает перспективы поддержки европейских сил. Тем временем, Европа хочет узнать, что именно им могут предложить.

Запросы стран касаются разведывательных возможностей и прикрытия из воздуха или помощи со средствами ПВО. По данным СМИ, планы соглашения предполагают привлечение бригад численностью от 25 до 30 тысяч военных. Они будут находиться на линии столкновения, чтобы "продемонстрировать силу", если РФ снова будет наступать.

При этом Франция, по данным СМИ, может выделить около 10 тысяч солдат. Другие союзники, по словам источников, пока не уверены в планах, поскольку имеют ограниченные ресурсы.

Следует отметить, что ранее премьер-министр Польши Дональд Туск говорил о том, что в Украину его государство не будет отправлять своих военных. В то же время он отметил, что Польша все равно играет особую роль, ведь у страны хорошие отношения с США.