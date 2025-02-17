Фото: ДСНС

Українців попередили про фейк, який поширюється в мережі. У неправдивих повідомленнях громадян лякують викидом радіації, який нібито повинен скоро статися

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, передає RegioNews.

У мережі поширюють інформацію нібито про виявлення трьох осередків вогню на території Чорнобильської атомної електростанції. Українців попереджають, що нібито найближчим часом станеться викид радіації. Проте правоохоронці наголосили – це фейкові повідомлення.

Фахівці підкреслили, що на території ЧАЕС продовжується ліквідація наслідків російської атаки. ДСНС фікусує лише 3 осередки тління утеплювача покрівлі, які були своєчасно виявлені за допомогою дронів з тепловізорами. Водночас Укргідрометцентр постійно проводить моніторинг рівня радіації: зараз він у межах норми. Жодних загроз для населення немає.

Нагадаємо, що російські війська влучили ударним дроном із фугасною бойовою частиною в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Внаслідок цього було пошкоджено саркофаг.

Проте згодом у ДСНС казали про те, що на проммайданчику ЧАЕС зафіксували показники радіаційного фону в межах 0,57 мкЗв/год. Фахівці зауважили, що це не перевищує допустимих значень.