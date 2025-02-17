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17 февраля 2025, 16:22

В сети распространяют сообщения о выбросе радиации из ЧАЭС: в МВД сделали заявление

17 февраля 2025, 16:22
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Фото: ГСЧС
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Украинцев предупредили о фейке, который распространяется в сети. В ложных сообщениях граждан пугают выбросом радиации, который якобы должен скоро произойти

Об этом сообщает Министерство внутренних дел, передает RegioNews.

В сети распространяют информацию о выявлении трех очагов огня на территории Чернобыльской атомной электростанции. Украинцев предупреждают, что в ближайшее время якобы произойдет выброс радиации. Однако правоохранители подчеркнули – это фейковые сообщения.

Специалисты подчеркнули, что на территории ЧАЭС продолжается ликвидация последствий атаки российской стороны. ГСЧС фикусирует только 3 ячейки тления утеплителя кровли, которые были своевременно обнаружены с помощью дронов с тепловизорами. В то же время Укргидрометцентр постоянно проводит мониторинг уровня радиации: сейчас он находится в пределах нормы. Никаких угроз для населения нет.

Напомним, что российские войска попали ударным дроном с фугасной боевой частью в укрытие разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС . В результате был поврежден саркофаг.

Однако в ГСЧС говорили о том, что на промплощадке ЧАЭС зафиксировали показатели радиационного фона в пределах 0,57 мкЗв/час. Специалисты заметили, что это не превышает допустимые значения.

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