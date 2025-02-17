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17 февраля 2025, 15:36

"Украина – не просто страна сырья": Зеленский высказался по поводу предложения Трампа обмена ископаемых в помощь

17 февраля 2025, 15:36
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Фото: YouTube
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По словам президента Украины, наше государство может подписать соглашение с США по ископаемым. Однако Украине нужны гарантии безопасности

Об этом рассказал президент Украины во время онлайн-встречи со СМИ, передает RegioNews.

По словам украинского лидера, наше государство заинтересовано в подписании соглашения с США по использованию природных ископаемых в обмен на помощь. Однако это будет возможно только после того, как это соглашение будет доработано с учетом интересов Украины.

"Но когда мы перешли к деталям, оказалось, что в настоящее время она не содержит гарантий безопасности. А это принципиально важный аспект, который должен быть хотя бы определен в меморандуме", - подчеркнул президент Украины.

Владимир Зеленский добавил, что гарантии безопасности – это не только военная помощь. Речь идет также об экономических и политических обязательствах. По его мнению, ключевой вопрос в создании инвестиций, потому что Украина не просто страна сырья.

Следует отметить, что ранее президент США Дональд Трамп говорил о том, что Министр финансов США прибыл в Украину для подготовки такого документа. По словам американского президента, это документ, который позволит американцам вернуть потраченные на Украину деньги . Дональд Трамп подчеркнул, что в Украине есть редкоземельные металлы, нефть, газ и другие полезные ископаемые, а США нуждаются в безопасности для их денег.

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