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15 лютого 2025, 14:25

Європі терміново потрібен власний план дій щодо України, – Туск

15 лютого 2025, 14:25
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фото: polskieradio
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Європейські країни повинні розробити спільний план дій щодо України та власної безпеки, інакше рішення будуть ухвалювати інші

Про це написав глава уряду Польщі Дональд Туск в соцмережі X, інформує RegioNews.

"Європі терміново потрібен власний план дій щодо України та нашої безпеки. В іншому випадку наше майбутнє вирішуватимуть інші глобальні гравці, необов’язково відповідно до наших власних інтересів. Цей план треба підготувати зараз. Не можна втрачати часу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час виступу на другому дні Мюнхенської безпекової конференції президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність створення Збройних сил Європи.

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