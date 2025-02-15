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Європейські країни повинні розробити спільний план дій щодо України та власної безпеки, інакше рішення будуть ухвалювати інші

Про це написав глава уряду Польщі Дональд Туск в соцмережі X, інформує RegioNews.

"Європі терміново потрібен власний план дій щодо України та нашої безпеки. В іншому випадку наше майбутнє вирішуватимуть інші глобальні гравці, необов’язково відповідно до наших власних інтересів. Цей план треба підготувати зараз. Не можна втрачати часу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час виступу на другому дні Мюнхенської безпекової конференції президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність створення Збройних сил Європи.