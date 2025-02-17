Завтра в Україні очікуються морози до -20 градусів

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У вівторок, 18 лютого, в Україні очікується морозна погода без опадів, на дорогах майже у всіх регіонах ожеледиця

Як передає RegioNews, про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"Мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах, крім Закарпаття та Криму, місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - йдеться у повідомленні.

Температура вночі 11-16° морозу, на північному сході та сході країни 15-20°; вдень 1-6° морозу, на високогір'ї Карпат до 10° морозу; на Закарпатті, у південних областях та Криму вночі 6-11° морозу, вдень близько 0°.

За словами синоптикині Наталки Діденко, підвищення температури повітря до комфортних градусів, до відчутного тепла, в Україні передбачається з 24-го лютого.

Раніше синоптики розповіли, яка погода домінуватиме в Україні до кінця місяця.