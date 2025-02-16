До України йде похолодання: у деяких регіонах очікується до 17 градусів морозу

фото: pixabay.com

У понеділок, 17 лютого, в Україні збережеться холодна погода. Вночі температура опуститься до -17 градусів

Як передає RegioNews, про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, початок наступного тижня буде холодним. Вночі очікується -12…-17 градусів, вдень -2…-7 градусів. У південних областях буде на 2-5 градусів тепліше.

В більшості регіонів переважатиме суха погода, лише на Полтавщині, Сумщині та Харківщині очікується невеликий сніг.

У Києві 17 лютого буде без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -12, вдень температура повітря коливатиметься у межах -2…-4 градуси.

"Мажте руки кремом, носіть поки взуття впевнене, зробіть виручку маленьким кафе, закутуйте носа, бережіть горло і щоки, погодуйте вуличних тварин і птахів", - додала Н.Діденко.

Раніше повідомлялось, що 15-16 лютого Україну засипле снігом. Синоптики попереджають, що снігопади можуть ускладнити рух транспорту.