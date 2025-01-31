Погода в Києві відповідає температурним показникам квітня
Столиця знову встановлює погодні рекорди. Температура повітря в січні відповідає температурним показникам початку квітня
Про це повідомляють у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, передає RegioNews.
Загалом 30 січня зафіксували три кліматичні рекорди:
- мінімальна температура повітря не опускалася нижче 0,3°C. Це на 0,1°C вище, ніж попередній рекорд, зафіксований у 2002-му;
- максимальна температура досягла показника 11,6°C. Це на 3,7°C вище, ніж фіксували у 2002-му;
- середньодобова температура повітря виявилась найвищою за весь час спостережень – 6,5°C. Це перевищило попередній рекордний показник 2002 року на 1,4°C, а кліматичну норму – на 10,7°C.
За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 2 квітня, наголосили в обсерваторії.
Нагадаємо, з 1 лютого температура повітря в Україні вже почне знижуватися.
Раніше ми повідомляли, що в Києві третій день поспіль фіксують температурні рекорди.
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