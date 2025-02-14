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14 лютого 2025, 14:53

Україну засипле снігом: прогноз погоди на вихідні

14 лютого 2025, 14:53
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фото з відкритих джерел
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Україну цими вихідними - 15-16 лютого засипле снігом. Синоптики попереджають, що снігопади можуть ускладнити рух транспорту

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

В Україні у суботу, 15 лютого, очікуються складні погодні умови. У більшості областей прогнозують снігопади, які можуть призвести до утворення снігового покриву 3-10 см.

Температура повітря протягом доби коливатиметься від -8° до +1° залежно від регіону.

Найхолодніше буде у західних та північних областях – від -3° до -8°, у Карпатах до -13°. У Криму та Приазов'ї – тепліше, до +7°.

У Києві вночі прогнозується помірний сніг, удень можливі слабкі опади. На дорогах очікується ожеледиця. Температура – від -4° до -6° протягом доби.

У неділю, 16 лютого, температура вночі опускатиметься до -12..-13°C, а вдень залишиться нижче нуля.

На сході (Харків, Луганськ, Донецьк) вдень буде -7..-3°C, уночі до -12°C. У центральних областях (Київ, Вінниця, Полтава) вдень -7..-3°C, уночі до -13°C.

На заході (Львів, Чернівці, Івано-Франківськ) вдень та вночі -6..-3°C, уночі місцями до -12°C. На півдні (Одеса, Херсон, Миколаїв) вдень -3..+1°C, уночі до -7°C.

Синоптики попереджають, що снігопади можуть ускладнити рух транспорту. Водіям радять бути обережними та враховувати погодні умови під час поїздок.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталя Діденко розповіла, що температура повітря найближчим часом стрибатиме. До кінця місяця, принаймні, за попередніми прогнозами, домінуватиме холодна погода.

зима погода похолодання сніг ожеледь Укргідрометцентр
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