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17 февраля 2025, 15:34

Завтра в Украине ожидаются морозы до -20 градусов

17 февраля 2025, 15:34
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фото: иллюстративное
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Во вторник, 18 февраля, в Украине ожидается морозная погода без осадков, на дорогах почти во всех регионах гололедица

Как передает RegioNews, об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Фейсбуке.

"Облачно. Без осадков. На дорогах, кроме Закарпатья и Крыма, местами гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м/с", - говорится в сообщении.

Температура ночью 11-16° мороза, на северо-востоке и востоке страны 15-20°; днем 1-6° мороза, на высокогорье Карпат до 10° мороза; в Закарпатье, в южных областях и Крыму ночью 6-11° мороза, днем около 0°.

По словам синоптикини Наталки Диденко, повышение температуры воздуха до комфортных градусов, до ощутимого тепла в Украине предполагается с 24 февраля.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет доминировать в Украине до конца месяца.

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