Синоптикиня розповіла, яка погода домінуватиме до кінця місяця
Температура повітря найближчим часом стрибатиме. До кінця місяця, принаймні, за попередніми прогнозами, домінуватиме холодна погода
Як передає RegioNews, про це пише синоптик Наталка Діденко.
"13-15 лютого справді трохи підвищиться температура повітря, але все одно це таке окозамилювання. Бо вже на наступному тижні знову похолоднішає", - пише вона.
Якихось надсильних морозів не очікується.
У середу, 12-го лютого наша країна перебуватиме під впливом антициклону. Тому буде без опадів, морозна погода збережеться.
Найближчої ночі передбачається -5…-11 градусів, найхолодніші області - Луганська, Харківська, Сумська.
Вдень у середу очікується -2…-6 градусів, на півдні України та в західних областях буде відчутно тепліше, 0…+3 градуси, а на Закарпатті +3…+7 градусів.
У Києві 12-го лютого - сухо та морозно. Вночі -9 градусів, вдень -2 градуси.
Нагадаємо, в січні у Києві було оновлено 11 температурних рекордів.