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11 лютого 2025, 12:59

Синоптикиня розповіла, яка погода домінуватиме до кінця місяця

11 лютого 2025, 12:59
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фото: Наталка Діденко
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Температура повітря найближчим часом стрибатиме. До кінця місяця, принаймні, за попередніми прогнозами, домінуватиме холодна погода

Як передає RegioNews, про це пише синоптик Наталка Діденко.

"13-15 лютого справді трохи підвищиться температура повітря, але все одно це таке окозамилювання. Бо вже на наступному тижні знову похолоднішає", - пише вона.

Якихось надсильних морозів не очікується.

У середу, 12-го лютого наша країна перебуватиме під впливом антициклону. Тому буде без опадів, морозна погода збережеться.

Найближчої ночі передбачається -5…-11 градусів, найхолодніші області - Луганська, Харківська, Сумська.

Вдень у середу очікується -2…-6 градусів, на півдні України та в західних областях буде відчутно тепліше, 0…+3 градуси, а на Закарпатті +3…+7 градусів.

У Києві 12-го лютого - сухо та морозно. Вночі -9 градусів, вдень -2 градуси.

Нагадаємо, в січні у Києві було оновлено 11 температурних рекордів.

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