Зеленський відповів на критику щодо покупки російських реакторів для Хмельницької АЕС
Президент України Володимир Зеленський відреагував на критику рішення української влади про закупівлю двох реакторів російського виробництва для Хмельницької АЕС
Про це президент сказав у своєму відеозверненні, передає RegioNews.
Він зазначив, що сьогоднішнє рішення Верховної Ради - це важливий крок для енергетичної безпеки України, адже добудувавши ще два енергоблоки на Хмельницькій АЕС, Україна отримає додатково більш ніж 2 гігавати електрики. Зеленський наголосив, що приблизно такий обсяг електроенергії Україна імпортує у сусідів у найскладніші зимові місяці.
Зеленський додав, що добудовані енергоблоки дадуть Україні змогу навіть у зимові місяці йти без імпорту.Окрім того, добудова енергоблоків Хмельницької АЕС допоможе стримати тарифи на електроенергію для українців.
"Є голоси, які критикують (рішення про закупівлю реакторів, - ред.). Але це ті голоси, яким дешева енергія в Україні просто невигідна – вони свою кишеню або тих, від кого залежать, наповнюють від дорожчої енергії, ніж атомна", - сказав президент.
Нагадаємо, сьогодні, 11 лютого, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11392, який дозволяє "Енергоатому" купити у Болгарії вироблені у Росії реактори для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС.
Ці реактори були виготовлені "Росатомом" для АЕС "Белене" у Болгарії. Однак у 2012 році Болгарія відмовилась будувати станцію. Тож у липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму понад 600 млн євро.