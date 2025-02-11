Зеленський відповів на критику щодо покупки російських реакторів для Хмельницької АЕС

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на критику рішення української влади про закупівлю двох реакторів російського виробництва для Хмельницької АЕС

Про це президент сказав у своєму відеозверненні, передає RegioNews.

Він зазначив, що сьогоднішнє рішення Верховної Ради - це важливий крок для енергетичної безпеки України, адже добудувавши ще два енергоблоки на Хмельницькій АЕС, Україна отримає додатково більш ніж 2 гігавати електрики. Зеленський наголосив, що приблизно такий обсяг електроенергії Україна імпортує у сусідів у найскладніші зимові місяці.

Зеленський додав, що добудовані енергоблоки дадуть Україні змогу навіть у зимові місяці йти без імпорту.Окрім того, добудова енергоблоків Хмельницької АЕС допоможе стримати тарифи на електроенергію для українців.

"Є голоси, які критикують (рішення про закупівлю реакторів, - ред.). Але це ті голоси, яким дешева енергія в Україні просто невигідна – вони свою кишеню або тих, від кого залежать, наповнюють від дорожчої енергії, ніж атомна", - сказав президент.

Нагадаємо, сьогодні, 11 лютого, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11392, який дозволяє "Енергоатому" купити у Болгарії вироблені у Росії реактори для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Ці реактори були виготовлені "Росатомом" для АЕС "Белене" у Болгарії. Однак у 2012 році Болгарія відмовилась будувати станцію. Тож у липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму понад 600 млн євро.