08:59  13 лютого
Україна отримає від Нідерландів понад два десятка БТР для транспортування поранених
10:05  13 лютого
Україна закликає світ покарати Росію за депортацію українських дітей
07:28  13 лютого
Стало відомо, скільки жителів Покровська залишається у місті
UA | RU
UA | RU
13 лютого 2025, 14:17

Опитування показало, кого українців вважають лідером опозиції

13 лютого 2025, 14:17
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

На початку лютого 2025 року більшість українців вважають лідером опозиції в Україні – Петра Порошенка. Далі у рейтингу йдуть Сергій Притул, Юля Тимошенко та Дмитро Разумков

Як передає RegioNews, про це стало відомо з результатів опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Так, 56% опитуваних змогли обрати публічну особу, тобто назвати когось, кого вважають лідером опозиції.

Водночас 16% наших співгромадян вважають, що в Україні немає справжньої опозиції, а ще 2%, навпаки, вважають, що в Україні одразу декілька лідерів опозиції.

Іншим учасника опитування було важко відповісти щось конкретне з перетину на це питання.

Як повідомлялось, Рада національної безпеки та оборони 12 лютого запровадила санкції проти народного депутата партії "Європейська солідарність", 5-го президента України Петра Порошенка.

Раніше ми писали, за що саме РНБО ввела санкції проти Порошенка, Коломойського, Боголюбова, Жеваго та Медведчука.

опозиція політика соціологи опитування Петро Порошенко
РНБО ввела безстрокові санкції до п'яти громадян через загрози державній безпеці, - СБУ
13 лютого 2025, 14:05
Через санкції у Порошенка забирають все майно
13 лютого 2025, 11:34
Нардепи "ЄС" заблокували трибуну Ради через санкції проти Порошенка
13 лютого 2025, 11:08
Всі новини »
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
Правоохоронці готують підозру батькам Козюри: в чому їх звинувачують
13 лютого 2025, 14:30
Росіяни вдарили по Краматорську: поцілили по приватному сектору
13 лютого 2025, 14:06
РНБО ввела безстрокові санкції до п'яти громадян через загрози державній безпеці, - СБУ
13 лютого 2025, 14:05
Визнав провину: суд обрав запобіжний захід для зрадника з СБУ Козюри
13 лютого 2025, 13:44
На Прикарпатті залізничники зливали дизельне пальне з локомотивів
13 лютого 2025, 13:42
Про переговори і неможливість нової Ялти
13 лютого 2025, 13:35
У Гуляйполі ворожий безпілотник пошкодив поліцейську автівку
13 лютого 2025, 13:22
На гачку у Кремля: як Трамп грає за правилами Путіна
13 лютого 2025, 13:22
На Донеччині судитимуть військовослужбовця, який скоїв смертельну ДТП
13 лютого 2025, 13:21
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Всі публікації »
Ростислав Павленко
Дмитро Марченко
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »