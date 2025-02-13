Опитування показало, кого українців вважають лідером опозиції

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На початку лютого 2025 року більшість українців вважають лідером опозиції в Україні – Петра Порошенка. Далі у рейтингу йдуть Сергій Притул, Юля Тимошенко та Дмитро Разумков

Як передає RegioNews, про це стало відомо з результатів опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Так, 56% опитуваних змогли обрати публічну особу, тобто назвати когось, кого вважають лідером опозиції.

Водночас 16% наших співгромадян вважають, що в Україні немає справжньої опозиції, а ще 2%, навпаки, вважають, що в Україні одразу декілька лідерів опозиції.

Іншим учасника опитування було важко відповісти щось конкретне з перетину на це питання.

Як повідомлялось, Рада національної безпеки та оборони 12 лютого запровадила санкції проти народного депутата партії "Європейська солідарність", 5-го президента України Петра Порошенка.

Раніше ми писали, за що саме РНБО ввела санкції проти Порошенка, Коломойського, Боголюбова, Жеваго та Медведчука.