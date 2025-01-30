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30 січня 2025, 13:02

Регламентний комітет рекомендував ВР відсторонити Порошенка від пленарних засідань

30 січня 2025, 13:02
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фото з відкритих джерел
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Регламентний комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити рішення про відсторонення Петро Порошенко від пленарних засідань на півроку

Про це повідомила пресслужба "Європейської Солідарності", передає RegioNews.

Зазначається, що шість парламентів проголосували за, три — утрималися, а ще один був проти.

Рішення підтримали депутати від "Слуги Народу" і колишні представники нині забороненої ОПЗЖ.

Народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Андрій Парубій під час засідання Регламентного комітету заявив, що позбавлення лідера "ЄС" Петра Порошенка права брати участь у засіданнях парламенту – "це замовлення з боку влади, яке послаблює Україну у найкритичніший період".

Відео саме тієї перепалки в парламенті, під час якої й стався словесний конфлікт між Порошенком і Яременком.

Нагадаємо, раніше народний депутат і лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що йому не дозволили виїхати з України для зустрічі з європейськими політиками.

Порошенко мав поїхати на засідання Політичної асамблеї Європейської народної партії, яке відбувалося 13-14 січня в Брюсселі.

ВР Петро Порошенко відсторонення пленарні засідання конфлікт
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