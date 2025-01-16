Порошенко заявив, що його не випустили за кордон у відрядження: Стефанчук відреагував

Народний депутат і лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив, що йому не дозволили виїхати з України для зустрічі з європейськими політиками

Про це Порошенко заявив під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради, передає RegioNews.

За словами нардепа, його не пропустили за кордон "за вказівкою керівника СБУ".

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував цю заяву. За його словами, про те, що напередодні Порошенка не випустили на зустріч із лідером Європейської народної партії, він почув "із подивом".

Голова парламенту підтвердив, що Порошенко справді мав поїхати на засідання Політичної асамблеї Європейської народної партії, яке відбувалося 13-14 січня в Брюсселі. Для цього він просив відрядження на 11-15 січня.

Однак протягом пленарних засідань парламенту останніми днями Порошенко був присутній у залі. Це, на думку Стефанчука, свідчить, що він самостійно вирішив не їхати у відрядження.

Тому голова парламенту каже, що йому невідомі причини, чому лідер "Європейської Солідарності" вирішив виїхати з України 15 січня на засідання, яке завершилося напередодні.

Нагадаємо, 1 грудня 2023 року п’ятий президент України Петро Порошенко повідомив, що прикордонники не випустили його у відрядження за кордон, до Польщі та США. Прикордонники пояснили, що відмовили у виїзді Порошенку через те, що його відрядження скасоване Верховною Радою.

Перший віцеспікер Олександр Корнієнко заявив, що скасував міжнародне відрядження Порошенка після отримання листа з грифом "Для службового користування", зміст якого він не може розголошувати.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук у відповідь на скарги нардепів "Європейської Солідарності" оприлюднив статистику, як і скільки часу їхні нардепи перебували за кордоном.

У березні 2024 року стало відомо, що Львівський окружний суд відмовив задовольнити позов п'ятого президента Петра Порошенка до віце-спікера Верховної Ради Олександра Корнієнка й сьомого прикордонного загону та повернути йому понад мільйон грн за квитки на літак.