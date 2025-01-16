13:08  16 січня
У Хмельницькому перехожі знайшли новонароджену дитину в пакеті на смітнику
10:55  16 січня
На Полтавщині селищний голова "погорів" на хабарі в 60 тисяч гривень
12:50  16 січня
Росіяни атакували Київ: уламки дрона впали в Солом’янському районі
UA | RU
UA | RU
16 січня 2025, 18:02

Порошенко заявив, що його не випустили за кордон у відрядження: Стефанчук відреагував

16 січня 2025, 18:02
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Народний депутат і лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив, що йому не дозволили виїхати з України для зустрічі з європейськими політиками

Про це Порошенко заявив під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради, передає RegioNews.

За словами нардепа, його не пропустили за кордон "за вказівкою керівника СБУ".

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував цю заяву. За його словами, про те, що напередодні Порошенка не випустили на зустріч із лідером Європейської народної партії, він почув "із подивом".

Голова парламенту підтвердив, що Порошенко справді мав поїхати на засідання Політичної асамблеї Європейської народної партії, яке відбувалося 13-14 січня в Брюсселі. Для цього він просив відрядження на 11-15 січня.

Однак протягом пленарних засідань парламенту останніми днями Порошенко був присутній у залі. Це, на думку Стефанчука, свідчить, що він самостійно вирішив не їхати у відрядження.

Тому голова парламенту каже, що йому невідомі причини, чому лідер "Європейської Солідарності" вирішив виїхати з України 15 січня на засідання, яке завершилося напередодні.

Нагадаємо, 1 грудня 2023 року п’ятий президент України Петро Порошенко повідомив, що прикордонники не випустили його у відрядження за кордон, до Польщі та США. Прикордонники пояснили, що відмовили у виїзді Порошенку через те, що його відрядження скасоване Верховною Радою.

Перший віцеспікер Олександр Корнієнко заявив, що скасував міжнародне відрядження Порошенка після отримання листа з грифом "Для службового користування", зміст якого він не може розголошувати.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук у відповідь на скарги нардепів "Європейської Солідарності" оприлюднив статистику, як і скільки часу їхні нардепи перебували за кордоном.

У березні 2024 року стало відомо, що Львівський окружний суд відмовив задовольнити позов п'ятого президента Петра Порошенка до віце-спікера Верховної Ради Олександра Корнієнка й сьомого прикордонного загону та повернути йому понад мільйон грн за квитки на літак.

Верховна Рада Петро Порошенко Європейська солідарність Стефанчук Руслан Олексійович
Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів
15 січня 2025, 11:30
Рада зареєструвала постанову про звільнення міністра енергетики Германа Галущенка
13 січня 2025, 21:25
Нардепи вимагають звільнити міністра енергетики Германа Галущенка: що відомо
10 січня 2025, 16:00
Всі новини »
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
У Рівному під час ремонту обвалилася стіна будівлі, загинув чоловік
16 січня 2025, 19:26
Двоє підлітків влаштували вибух на паркінгу у Києві
16 січня 2025, 19:04
"Це фільтрація населення": нардеп розкритикував дії ТЦК у Харкові
16 січня 2025, 18:53
Боротьба УПЦ МП за Єлецький монастир у Чернігові: Верховний суд ухвалив остаточне рішення
16 січня 2025, 18:52
У чиновниці Івано-Франківської податкової конфіскують люксове авто вартістю майже 3 млн грн
16 січня 2025, 18:18
На Закарпатті виявили злочинну групу, яка нелегально переправляла українців за кордон
16 січня 2025, 17:57
У Міжнародний реєстр збитків дозволили подавати заяви людям, які втратили близьку людину. Які документи потрібні і коли виплати
16 січня 2025, 17:25
На Закарпатті у вогні загинула літня жінка
16 січня 2025, 17:21
Росіяни з безпілотника атакували комунальників у Херсоні
16 січня 2025, 17:13
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Яким буде курс долара у 2025 році
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Всі публікації »
Мирослав Гай
Олексій Кущ
Юрій Бутусов
Всі блоги »