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Росіяни атакували Україну понад сотнею дронів та балістикою: є постраждалі
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16 лютого 2025, 11:59

Росіяни атакували Україну понад сотнею дронів та балістикою: є постраждалі

16 лютого 2025, 11:59
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фото: ілюстративне
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В ніч на 16 лютого країна-агресорка запустила по Україні 143 дрона та дві балістичні ракети. Повітряні сили збили більшість безпілотників

Як передає RegioNews, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 16 лютого 2025 року (із 21.00 15 лютого) противник атакував 143-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Шаталово — рф. та двома балістичними ракетами (по Одещині) із окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на ранок 16 лютого підтверджено збиття 95-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Внаслідок атаки РФ постраждали Київщина, Сумщина, Миколаївщина та Одещина.

Нагадаємо, після ворожої атаки Миколаїв залишився без опалення. Росіяни пошкодили об'єкт критичної інфраструктури.

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