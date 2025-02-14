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14 февраля 2025, 16:35

Полмиллиона украинцев в этом году существенно снизят расходы на лекарства: все подробности

14 февраля 2025, 16:35
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фото: liki.cn.ua
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Государство приняло несколько важных решений касательно лекарств: стали известны подробности

В этом году произошло крупнейшее расширение программы "Доступные лекарства", по которой украинцы получают медикаменты с небольшой доплатой или вообще бесплатно. Государство для этого выделило рекордный бюджет – 6,6 млрд грн. Об этом заявила глава партии "Слуга Народа" и народный депутат Елена Шуляк.

По ее словам, в программу добавили 50 новых препаратов и благодаря этому дополнительно 500 тыс. украинцев смогут существенно снизить затраты на лечение.

"Каждый украинец, независимо от того, живет ли он в городе, в отдаленном селе или в прифронтовом регионе, должен быть уверен в том, что сможет позаботиться о своем здоровье. Именно поэтому, несмотря на все вызовы военного времени, медицина является приоритетом для Президента Зеленского, правительства, парламента и партии "Слуга Народа". И это воплощается не на словах, а на вполне конкретных решениях, таких как удешевление лекарств", – отмечает Елена Шуляк.

Стоимость медикаментов в аптеках снизится уже с 1 марта. Цена для сотни популярнейших препаратов упадет на 30%, все остальные медикаменты потеряют в цене 20%.

"Цены на лекарства очень "кусаются". И это еще мягко сказано. Некоторые аптечные сети, к сожалению, взвинтили стоимость самых популярных медикаментов аж на 70-110%, что является абсолютно недопустимым. Именно поэтому Президент Владимир Зеленский вмешался в ситуацию и поставил задачу найти решение для того, чтобы поддержать финансовую стабильность украинских семей. Прежде всего, ему удалось добиться того, что с марта отечественные производители лекарств и крупнейшие аптечные сети обязались снизить цены на лекарства в пределах 20-30%. И эти изменения будут ощутимыми и положительными для миллионов украинцев", – говорит Елена Шуляк.

В то же время, добавляет нардеп, по заданию Президента государство ограничило также максимальную наценку на лекарства: не более 35% для безрецептурных препаратов и регрессивную шкалу для рецептурных. Поставщики смогут прибавлять не более 8% к оптовой цене в зависимости от стоимости препарата.

В партии "Слуга Народа" также напоминают, что украинцы, живущие в отдаленных уголках страны, где либо вообще нет аптек, либо есть только небольшой ассортимент препаратов, могут заказывать доставку лекарств.

Доставлять лекарства, как говорят в политической силе, начали еще в прошлом году. И сейчас это делают двумя способами: мобильными аптеками и через "Укрпочту".

Мобильные аптеки покрывают уже 14 областей. Автомобили движутся по специальным маршрутам, о которых можно узнать у своего семейного врача или у местных властей. В то же время, чтобы заказать нужное лекарство через "Укрпочту", необходимо позвонить в контакт-центр – 0 800 300 545. Медикаменты отправят экспресс-доставкой бесплатно. Ассортимент препаратов в обоих случаях широк: рецептурные, безрецептурные и те, которые можно купить по программе "Доступные лекарства" с небольшой доплатой или вообще получить бесплатно.

Напомним, как ранее заявляла глава партии "Слуга Народа" и нардеп Елена Шуляк, уже в этом году государство планирует запустить для ветеранов и ветеранок в сфере медицины ряд новых бесплатных услуг, в том числе индивидуальные планы обследования и лечения, скрининги хронических заболеваний. Запланировано также расширение психологической поддержки, создание амбулаторных реабилитационных отделений для ветеранов в каждой громаде.

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