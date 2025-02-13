Україна отримає від Нідерландів понад два десятка БТР для транспортування поранених
Нідерланди передають Україні 25 броньованих гусеничних машин YPR, призначених для транспортування поранених
Про це на засіданні "Рамштайну" повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, передає RegioNews.
За його словами, Нідерланди виділили понад 10 мільярдів євро військової допомоги. З них реалізовано приблизно 6 мільярдів євро.
Міністр оборони також додав, що Нідерланди вже передали Україні останні обіцяні бойові танки Т-72, разом з Чехією та США.
Крім того, наша країна нещодавно отримала нову партію голландських літаків F-16.
Нагадаємо, 12 лютого в Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
За підсумками зустрічі міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив, що майже 50 країн взяли на себе зобов'язання продовжувати підтримку України.