Україна отримає від Нідерландів понад два десятка БТР для транспортування поранених

фото: Міністерство оборони Нідерландів



Про це на засіданні "Рамштайну" повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, передає RegioNews.

За його словами, Нідерланди виділили понад 10 мільярдів євро військової допомоги. З них реалізовано приблизно 6 мільярдів євро.

Міністр оборони також додав, що Нідерланди вже передали Україні останні обіцяні бойові танки Т-72, разом з Чехією та США.

Крім того, наша країна нещодавно отримала нову партію голландських літаків F-16.

Нагадаємо, 12 лютого в Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

За підсумками зустрічі міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив, що майже 50 країн взяли на себе зобов'язання продовжувати підтримку України.

