Британия представила инновационный комплекс ПВО Gravehawk, созданный специально для Украины
Великобритания в среду, 12 февраля, официально опубликовала фото зенитно-ракетного комплекса Gravehawk, созданного специально для Украины
Об этом сообщает издание Forces News, передает RegioNews.
По данным издания, Gravehawk был разработан с нуля за 18 месяцев. Его цель – противодействие беспилотникам, крылатым ракетам и самолетам.
Проект реализовала небольшая команда при Министерстве обороны Великобритании - Taskforce Kindred, отвечающая за поставки британского вооружения и техники Украине.
Кроме того, к разработке присоединились несколько британских оборонных компаний, однако их названия остаются засекреченными.
Основой комплекса стали советские ракеты класса "воздух-воздух" Р-73, адаптированные для использования с наземной пусковой установки.
Пусковая установка размещена в стандартном транспортном ISO-контейнере, позволяющем легко перевозить ее грузовиками, поездами или кораблями. Экипаж комплекса состоит из пяти человек.
Контейнерный формат также обеспечивает скрытую транспортировку и быструю развертку Gravehawk в нужных районах.
На крыше контейнера установлена оптическая система, использующая пассивное инфракрасное излучение для обнаружения целей.
Стоимость разработки Gravehawk составила 6 миллионов фунтов стерлингов.
Известно, что Вооруженные Силы Украины уже получили две системы, а еще 15 планируется доставить в этом году.
Напомним, накануне стало известно, что Великобритания выделяет Украине новый пакет военной помощи. Он будет включать танки, артиллерию, ракеты и другие виды вооружений.
Ранее мы сообщали, что Нидерланды передают Украине 25 бронированных гусеничных машин YPR, предназначенных для транспортировки раненых.