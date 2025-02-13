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13 февраля 2025, 11:55

Британия представила инновационный комплекс ПВО Gravehawk, созданный специально для Украины

13 февраля 2025, 11:55
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фото: Forces News
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Великобритания в среду, 12 февраля, официально опубликовала фото зенитно-ракетного комплекса Gravehawk, созданного специально для Украины

Об этом сообщает издание Forces News, передает RegioNews.

По данным издания, Gravehawk был разработан с нуля за 18 месяцев. Его цель – противодействие беспилотникам, крылатым ракетам и самолетам.

Проект реализовала небольшая команда при Министерстве обороны Великобритании - Taskforce Kindred, отвечающая за поставки британского вооружения и техники Украине.

Кроме того, к разработке присоединились несколько британских оборонных компаний, однако их названия остаются засекреченными.

Основой комплекса стали советские ракеты класса "воздух-воздух" Р-73, адаптированные для использования с наземной пусковой установки.

Пусковая установка размещена в стандартном транспортном ISO-контейнере, позволяющем легко перевозить ее грузовиками, поездами или кораблями. Экипаж комплекса состоит из пяти человек.

Контейнерный формат также обеспечивает скрытую транспортировку и быструю развертку Gravehawk в нужных районах.

На крыше контейнера установлена оптическая система, использующая пассивное инфракрасное излучение для обнаружения целей.

Стоимость разработки Gravehawk составила 6 миллионов фунтов стерлингов.

Известно, что Вооруженные Силы Украины уже получили две системы, а еще 15 планируется доставить в этом году.

Напомним, накануне стало известно, что Великобритания выделяет Украине новый пакет военной помощи. Он будет включать танки, артиллерию, ракеты и другие виды вооружений.

Ранее мы сообщали, что Нидерланды передают Украине 25 бронированных гусеничных машин YPR, предназначенных для транспортировки раненых.

Украина Британия ПВО военная помощь Gravehawk ракетний комплекс
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