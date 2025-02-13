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13 лютого 2025, 10:05

Україна закликає світ покарати Росію за депортацію українських дітей

13 лютого 2025, 10:05
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фото: Permanent Mission of Ukraine to the International Organizations in Vienna
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Україна в ОБСЄ закликала притягнути Росію до відповідальності за системну депортацію українських дітей

Про це повідомили в Постійному представництві України при міжнародних організаціях, передає RegioNews.

Так, постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко на засіданні безпекового комітету Постійної ради ОБСЄ підкреслив важливість роботи Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та необхідність її посиленої підтримки з боку міжнародних партнерів.

"Світ має діяти зараз, щоб повернути українських дітей додому та притягнути Росію до відповідальності за її злочини", – заявив Вітренко.

Окрім того, він наголосив на триваючих зусиллях України у реалізації програм, спрямованих на підтримку та реабілітацію українських дітей, які постраждали від дій російських окупантів.

Нагадаємо, на початку лютого Україна повернула з російської окупації 12 дітей.

Раніше повідомлялося, що РФ активно перешкоджає поверненню українців з тимчасово окупованих територій, створюючи максимальні труднощі для гуманітарної евакуації.

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