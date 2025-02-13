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13 лютого 2025, 06:45

Росіяни розпочали новий етап тотальних перевірок на окупованих територіях, – ЦНС

13 лютого 2025, 06:45
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фото: ЦНС
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Новий етап всеохопних перевірок жителів тимчасово окупованих територій росіяни проводитимуть "хвилями" і більш системно

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

"На тимчасово окупованих територіях російські загарбники розпочали новий етап тотальних перевірок місцевих жителів. Перші повідомлення про такі заходи вже надійшли до Центру національного спротиву. Такі перевірки відбуватимуться "хвилями", окупанти можуть повертатися повторно", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, окупанти здійснюють перевірку паспортів – вимагають документи, фіксують наявність російського громадянства. Проводять обшуки, заходячи в помешкання, перевіряють особисті речі; переглядають вміст телефонів – шукають контакти з Україною, фото та переписки; розпитують про відсутніх сусідів, причини їхньої відсутності та можливе повернення.

Крім того, проводиться фіксація власності шляхом збирання інформації про рухоме й нерухоме майно.

"Росіяни намагаються взяти під контроль усіх, хто залишився в окупації, але насправді вони бояться, знаючи, що місцеві жителі не приймають окупацію, що Рух опору працює. І саме це змушує загарбників діяти ще агресивніше", – наголосили у ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях загарбники примусово залучають дітей до військових закладів РФ, готуючи їх до майбутніх воєн.

війна окупанти окупація перевірки
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