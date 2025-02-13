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13 лютого 2025, 14:05

РНБО ввела безстрокові санкції до п'яти громадян через загрози державній безпеці, - СБУ

13 лютого 2025, 14:05
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Пропозиції щодо застосування санкцій було винесено з огляду на загрози держбезпеці територіальній цілісності та суверенітету України

Про це повідомила Служба безпеки України, передає RegioNews.

Зазначається, що санкції стосовно п'яти фізичних осіб - Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго, Петра Порошенка та Віктора Медведчука - було винесено на розгляд РНБО через наявні загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України.

Окрім того, їхня діяльність створювала перешкоди для сталого економічного розвитку з боку згаданих осіб.

"Більшість із вказаних підсанкційних осіб наразі вже є фігурантами кримінальних проваджень, досудовим розслідуванням яких займаються Служба безпеки України чи інші правоохоронні чи антикорупційні органи", - йдеться в повідомленні СБУ.

Так, Порошенку й Медведчуку раніше було оголошено про підозру в державній зраді, сприянні діяльності терористичної організації та за іншими статтями Кримінального кодексу України.

За даними слідства, під час виконання повноважень п'ятий президент поставив державу в енергетичну залежність від РФ і підконтрольних їй ватажків псевдореспубліки.

За матеріалами СБУ, Коломойському було повідомлено про підозру у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, заволодінні чужим майном тощо.

Як відомо, Рада національної безпеки та оборони на засіданні у середу, 12 лютого, запровадила санкції проти депутата та бізнесмена Петра Порошенка.

Нардеп звинуватив у цьому президента України Володимира Зеленського та поклав на нього відповідальність за можливі негативні наслідки цього рішення.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова і Медведчука.

Читайте також: За що українські бізнесмени та депутати потрапили під санкції: названі причини

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