РНБО ввела безстрокові санкції до п'яти громадян через загрози державній безпеці, - СБУ
Пропозиції щодо застосування санкцій було винесено з огляду на загрози держбезпеці територіальній цілісності та суверенітету України
Про це повідомила Служба безпеки України, передає RegioNews.
Зазначається, що санкції стосовно п'яти фізичних осіб - Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго, Петра Порошенка та Віктора Медведчука - було винесено на розгляд РНБО через наявні загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України.
Окрім того, їхня діяльність створювала перешкоди для сталого економічного розвитку з боку згаданих осіб.
"Більшість із вказаних підсанкційних осіб наразі вже є фігурантами кримінальних проваджень, досудовим розслідуванням яких займаються Служба безпеки України чи інші правоохоронні чи антикорупційні органи", - йдеться в повідомленні СБУ.
Так, Порошенку й Медведчуку раніше було оголошено про підозру в державній зраді, сприянні діяльності терористичної організації та за іншими статтями Кримінального кодексу України.
За даними слідства, під час виконання повноважень п'ятий президент поставив державу в енергетичну залежність від РФ і підконтрольних їй ватажків псевдореспубліки.
За матеріалами СБУ, Коломойському було повідомлено про підозру у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, заволодінні чужим майном тощо.
Як відомо, Рада національної безпеки та оборони на засіданні у середу, 12 лютого, запровадила санкції проти депутата та бізнесмена Петра Порошенка.
Нардеп звинуватив у цьому президента України Володимира Зеленського та поклав на нього відповідальність за можливі негативні наслідки цього рішення.
Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова і Медведчука.
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